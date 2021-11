La décision du conseil des ministres en date du 20 octobre 2021 est en train d’être appliquée à la lettre dans tous les services publics, institutions de l’Etat, collectivités locales et autres. Un «pass vaccinal» est exigé aux usagers et au personnel avant d’entrer dans les institutions. La Cour Suprême qui se trouve dans la ville de Porto-Novo n’échappe pas à la règle. Il est exigé depuis la guérite un «pass vaccinal» avant de franchir le portail de l’institution. Le Président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou l’a clairement signifié dans une note de service en date du 25 octobre 2021.

Pas de «Pass vaccinal», pas d’accès dans l’enceinte de la Cour suprême. C’est ce qui se passe désormais au siège de la Cour suprême à Porto-Novo. Dans une note de service en date du 25 octobre 2021, le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou a fait savoir qu’«en complément aux notes de service référencées aux numéros 42/PCS/DC/CAB/SA du 24 août 2021 et 43/PCS/DC/CAB/SA du 26 août 2021,et conformément au relevé du Conseil des Ministres en sa séance hebdomadaire du 20 octobre 2021, il est rappelé à tout le personnel magistrat comme non magistrat et aux usagers de la haute juridiction que l’accès à la Cour suprême, pour quelque motif que ce soit, est désormais conditionné à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un résultat PCR datant de moins de 48h.»

Il faut préciser que le président de la Cour suprême dans sa note de service a déclaré que «toute personne qui , ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus indiquées, se sera introduite dans l’enceinte de la Cour, s’expose à la rigueur de la loi.» Le Chef de service de sécurité et l’Infirmier-Major de la Cour suprême sont instruits en effet par le président de la Cour suprême, chacun en ce qui le concerne «de faire respecter sans faille les présentes instructions.»