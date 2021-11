A partir du ce mardi 02 novembre 2021, l’accès à tous les services de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) est subordonné à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un résultat PCR datant de moins de 48 heures. C’est ce qu’indique un communiqué de l’institution signé de son Secrétaire général Raymond Adjakpa Abile.

La CCIB dit vouloir appliquer les décisions du Conseil des ministres du mercredi 20 octobre 2021, prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. A compter de ce mardi donc, l’accès « à tous les services de la Chambre Consulaire y compris ses représentations régionales et le CAMeC ( le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation ), est dorénavant, subordonné à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un résultat PCR datant de moins de 48 heures ».

Le Secrétaire Général de la CCIB Adjakpa Abile, invite donc le personnel, les usagers et clients de la CCIB à se faire vacciner en se rendant dans les centres de santé dédiés à cet effet aux fins de se protéger et de protéger leurs proches. Notons que les mairies de Cotonou et de Porto-Novo, le Port Autonome de Cotonou (PAC) et plusieurs autres ministères ont aussi imposé précédemment le pass vaccinal avant tout accès à leurs locaux.