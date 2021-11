La ministre de l’économie numérique Aurélie Adam Soulé Zoumarou a défendu son budget pour l’exercice 2022 devant la commission budgétaire du parlement hier jeudi 18 novembre. Il est de 24.252.534.000 Fcfa. Ce qui traduit une hausse de 150% par rapport à celui de cette année (9.696.089.000 Fcfa). Cette augmentation peut se comprendre car le ministère de l’économie numérique doit mettre en œuvre plusieurs projets structurants dans le secteur du numérique et de la digitalisation.

De plus, il a désormais les attributions de l’ex-ministère de la communication et de la poste. Donc les dépenses de fonctionnement des structures du ministère défunt sont contenues dans le budget. En évoquant justement les médias, il faut dire que le ministère de l’économie numérique a prévu de mettre en œuvre un programme destiné à moderniser le paysage audiovisuel et la presse. Ce programme va coûter 9.522.453.000 Fcfa.

Des actions pour la « viabilité financière des médias »

On assistera au renforcement de l’autonomie financière des médias, au renforcement de l’accès des citoyens aux médias et à l’information de qualité, à la modernisation des infrastructures de production des médias de service public pour leur permettre de conquérir une audience plus grande et plus diversifiée entre autres. « En 2022, nous mettrons en œuvre des actions autour de la modernisation de la télévision publique sans oublier des actions autour de tout ce qui constitue la viabilisation ou la viabilité financière des médias » a déclaré Aurélie Adam Soulé Zoumarou devant la presse parlementaire.