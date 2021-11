Après avoir signé l’acte de transfert de propriété des 26 trésors royaux d’Abomey ce mardi 09 novembre 2021 à l’Elysée en France, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a dans son intervention, saisi l’occasion qui lui est offerte pour réclamer l’œuvre du ‘’dieu Ogou’’. Il a exprimé cette demande en présence du président de la République française, Emmanuel Macron. L’œuvre du ‘’dieu Ogou’’est devenue une priorité absolue des autorités béninoises. Elles tiennent à la récupérer afin que cette œuvre de ‘’dieu Ogou’’ revienne dans le vrai milieu dans lequel il doit être.

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s’adressant au président français, Emmanuel Macron a déclaré que la restitution des 26 œuvres n’est qu’une première étape d’un processus qui doit être global dans les mois et les années à venir. Pour lui, «il est regrettable que cet acte de restitution si pourtant appréciable ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction.» Pour lui, son «enthousiasme » ne peut être total pendant que le «dieu Ogou, œuvre emblématique représentant le dieu des métaux et de la forge, la tablette du fâ, œuvre mythique de divination du célèbre devin ’’Guèdègbé’’ et beaucoup d’autres continuent d’être détenues ici en France au grand dam de leur réel endroit.» Pour le président Patrice Talon, «l’espoir de leur retour au pays est désormais permis grâce au» président Macron. «Pourquoi n’allons-nous pas congratuler, franchement, pour ce tout premier épisode en attendant de nous retrouver à nouveau bientôt pour la suite» a-t-il fait savoir. Il a répondu en ses termes : «Je n’ai pas de doute.»

La réponse de Macron à Talon

Le président français Emmanuel Macron a répondu subtilement aux doléances émises par le Président béninois Patrice Talon. Pour le président français, «c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour ces œuvres mais aussi pour le partenariat entre la France et le Bénin.» A-t-il déclaré qu’avec le président Talon, ils ont «évoqué bien d’autres domaines de cette coopération entre» les deux pays. Il se réjouit aujourd’hui que «de cette étape» qu’ils franchissent ensemble parce que le président Patrice Talon a «eu le courage de demander et redemander» ce qui est dû au Bénin car «plusieurs ont eu le courage d’éclairer ce chemin.» «Au-delà de cette restitution, nous allons poursuivre le travail engagé depuis 2017» a-t-il affirmé. Pour lui, «le geste d’aujourd’hui est la possibilité pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine de retrouver les œuvres de son histoire et de son patrimoine.»

Il faut rappeler que lors son intervention le mercredi 27 octobre 2021 sur Rfi, le ministre du Tourisme de la culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a affirmé que le Bénin réclame à la France la sculpture du ‘’dieu Ogou’’. Il disait ceci: «nous avons réclamé cette pièce emblématique. Nous continuons de discuter avec la partie française et nous ne désespérons pas que nous trouverons dans les prochains mois, dans les prochaines années par seulement pour le ‘’dieu Ogou ‘’ y compris pour d’autres pièces.»