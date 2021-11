Une affaire de falsification de notes d’examen a éclaté à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Enam). Un étudiant de cette prestigieuse école du Bénin de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) ainsi que trois complices sont déposés depuis ce mardi 23 novembre 2021 en prison dans une affaire de falsification de notes d’examen. Ils seront jugés le 09 décembre prochain.

Un étudiant de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Enam) croupit depuis ce mardi 23 novembre 2021 en prison pour corruption et fraudes dans les examens par falsification de ses notes. Il n’est pas seul dans l’affaire. Selon Frissons Radio, il y a aussi un surveillant de salle et deux autres personnes de l’Ecole qui ont été placés eux aussi en détention provisoire pour complicité après qu’ils ont été présentés dans la même journée de ce mardi 23 novembre 2021 au procureur de la République du Tribunal d’Abomey-Calavi.

Ils seront jugés le 09 décembre 2021. De quoi s’agit-il ? Les faits dont on parle ont eu lieu à l’Université d’Abomey-Calavi précisément à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature où un étudiant a remis une somme de 400 mille francs cfa à un surveillant de salle pour qu’il l’aide à falsifier ses notes. Celui-ci à son tour remet l’argent à un autre agent de l’université qui a accès aux feuilles de note et à la délibération. Ils ont tous été déposé en prison dans la journée d’hier.