Un cuisinier qui se fait passer pour un agent collecteur de taxes de la mairie de Bopa plus précisément dans le département du Mono a été interpellé et gardé à vue au commissariat de Lobogo. La police républicaine l’a arrêté alors qu’il tentait de fuir après avoir perçu de l’argent auprès de quelques vendeuses du marché de Lobogo.

Un faux agent collecteur de taxes de la mairie de Bopa dans les mailles de la police républicaine. D’après Frissons Radio, un faux agent collecteur de taxes habillé en treillis a été interpellé et gardé à vue au commissariat de Bopa. C’est un cuisinier de formation qui s’est déguisé en agent collecteur de taxes dans le marché de Lobogo. Il avait déjà réussi à percevoir de l’argent auprès de quelques vendeuses du marché de Lobogo.

Certaines vendeuses ayant remarqué que le faux agent collecteur de taxes a une personnalité douteuse, elles ont immédiatement alerté la police. Aussitôt, la police est venue dans le marché de Lobogo pour procéder à son arrestation. A la vue des forces de l’ordre, il a tenté de s’enfuir mais il sera très tôt rattrapé par la police républicaine. Le faux agent collecteur de taxes a été donc arrêté et placé en garde à vue pour trois infractions : «faux et usage de faux et usurpation de titre».