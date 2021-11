Dans le département du Mono, plus précisément dans la commune de Lokossa, un homme de 27 ans a été interpellé par les forces de l’ordre et gardé à vue dans le commissariat d’arrondissement de Lokossa. Il est accusé d’avoir abusé de la nièce de sa femme. Cette nièce est une écolière dans une école primaire de la localité.

Un homme de 27 ans est arrêté dans la commune de Lokossa pour viol sur mineure de 11 ans. D’après Frissons Radio, le mis en cause profite de l’absence de son épouse lorsque celle-ci est en voyage pour abuser de la fillette. La victime est la nièce de sa femme vivant avec eux. Le présumé violeur est un employé d’une société de textile à Lokossa. Interpellé par les forces de l’ordre, il est gardé à vue au commissariat d’arrondissement de Lokossa pour être auditionné et pour les besoins d’enquête. Il sera bientôt présenté au Procureur de la République pour donner les raisons réelles qui l’ont poussé à agir de sorte et à s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Il faut signaler que le viol d’un enfant au Bénin est sévèrement puni par la loi.