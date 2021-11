En octobre dernier, Tochékandé Tankpinou Joseph, l’ancien chauffeur de Boni Yayi décédait. Une nouvelle qui a beaucoup attristé l’ex-locataire de la Marina. Il a publié un post sur l’homme qu’était le disparu et ce qu’il lui a apporté durant toutes ces années de bons et loyaux services rendus. Les obsèques du disparu ont eu lieu récemment et Boni Yayi a envoyé une forte délégation du parti « Les Démocrates » pour le représenter. Elle était conduite par le président Eric Houndété.

C’est Tanéka Media qui donne l’information. Dans son message de condoléances, Boni Yayi disait tout le bien qu’il pensait du disparu qui l’a servi pendant 21 ans. D’abord, il a été son chauffeur pendant ses 11 ans à la Banque Ouest Africaine de Développement puis pendant les 10 années passées à la tête du Bénin (2006-2016).

« Un instrument divin »

« Tankpinou a été véritablement un instrument divin qui m’a aidé à la rencontre de mon destin et constitue une des grandes figures de mon histoire » avait écrit Boni Yayi dans sa publication sur facebook. Sur ses 30 ans de carrière, le disparu en a consacré 21 au service de l’ancien locataire du Palais de la Marina.