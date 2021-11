La Fédération béninoise d’athlétisme (FBA) organise du 1er au 5 novembre 2021, en collaboration avec le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs (FNDAJSL), une session de recyclage des juges principaux. Cette session de formation a été lancée ce lundi 1er novembre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo par le président Viérin Degon avec à ses côtés le secrétariat général de la fédération, Achille Aïhou. C’est le conférencier du World athlétics, Okry Nonvignon qui est directeur de stage.

Selon le secrétaire général de la FBA, Achille Aïhou « si cette formation se déroule, c’est certainement parce que la Fédération veut améliorer ses prestations, veut améliorer la qualité de ses compétitions ». Au-delà de cette session de formation, la fédération veut que les compétitions soient multipliées pour qu’elle ait des compétitions de bonne facture. A en croire le directeur de ce stage, Okry Nonvignon, cette formation vient à point nommé pour replonger, dans le bain du jugement des épreuves d’athlétisme, l’ensemble des principaux juges de la Fédération. La formation dure cinq jour et sera ponctuée de sessions théoriques et de pratiques mais surtout des simulations pour qu’à terme, « nous retenions ensemble un protocole d’organisation et de gestion de nos compétitions d’athlétisme au niveau national et au niveau décentralisé ».

Cette formation vient du fait du besoin de renforcer les capacités des juges à cause de l’évolution des règles mais aussi du fait du constat régulièrement fait et qui nécessite un renforcement des capacités. Au sortir de cette session de recyclage, les participants devraient être assez aguerris, capables d’encadrer des épreuves avec plus de qualité pour le bonheur des athlètes. « Notre rôle en tant que juge, c’est de donner toutes les chances, d’offrir toutes les opportunités à nos athlètes pour qu’ils puissent réaliser le meilleur d’eux-mêmes », a rappelé Okry Nonvignon.

Pendant ces cinq jours, le conférencier et les participants vont parcourir les différents secteurs importants dans la gestion d’une compétition d’athlétisme. Les participants vont animer les ateliers Il va s’agir de parcourir les différents secteurs des compétitions. Cette session sera ponctuée d’une évaluation en deux phases : une phase théorique et une phase pratique. Le conférencier a remercié le FNDAJSL pour son accompagnement et a pris l’engagement qu’ils feront en sorte que le fonds ait envie de les soutenir davantage. Pour le président de la Fédération, Viérin Dégon, il s’agit de renforcer les compétences des juges principaux de niveau 1. Il a rappelé que la plupart des participants ont eu droit à une formation depuis 2012. Donc, il était temps que la fédération les replonge dans le bain car, les règles évoluent vite dans le monde de l’athlétisme. Il a indiqué que ceux qui ne sont pas à cette formation vont bénéficier d’une séance de rattrapage. Il a aussi remercié le fonds pour son soutien.

