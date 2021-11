En s’inclinant devant la Tanzanie à domicile en octobre dernier, les écureuils du Bénin ont perdu le droit à l’erreur. Pour éviter les calculs d’épiciers, ils doivent impérativement battre les Baréa de Madagascar ce jeudi 11 novembre au stade de l’Amitié de Cotonou. En tout cas, selon les dires de Michel Dussuyer hier en conférence de presse, ses poulains n’ont pas oublié cette défaite contre les Taifa Stars et aborderont la rencontre de ce jeudi avec un esprit de revanche.

Pour le coach, il faudra être à 100% de nos moyens

« La défaite concédée domicile (n’a pas été acceptée par les joueurs), donc il y a un état d’esprit de revanche et de motivation pour gagner ce match. Le groupe a une bonne énergie, maintenant tout doit se concrétiser sur le terrain » a déclaré le coach français. Il ajoute que tous les joueurs doivent être focalisés sur l’objectif, celui de gagner, dès les premières minutes du match, parce qu’il ne faudra pas attendre d’être mené au score pour réagir. Il faut lutter pour aller chercher ces trois points et pour cela il faudra qu’on soit à 100% de nos moyens, assure Michel Dussuyer.

« On fera tout pour prendre les trois points même si ça sera compliqué »

Le capitaine des écureuils Khaled Adénon est aussi dans la même logique. Pour lui, le match sera difficile pour Madagascar comme pour le Bénin et c’est l’équipe qui aura le plus envie de le remporter qui sortira vainqueur. Le capitaine est convaincu que c’est le Bénin qui aura plus envie de gagner parce que c’est un match à remporter pour pouvoir continuer la compétition. « On fera tout pour prendre les trois points même si ça sera compliqué » a-t-il promis.

Rappelons que le match contre Madagascar ce jeudi entre dans le cadre de l’avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Trois jours plus tard , les écureuils s’envoleront pour la République Démocratique du Congo afin d’y affronter les Léopards. Seul le premier du groupe sera qualifié pour le dernier tour de ces éliminatoires du Mondial, zone Afrique.