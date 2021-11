Partis de Cotonou le vendredi 12 novembre 2021 en début d’après-midi, les Ecureuils du Bénin ont effectué un excellent voyage. Ce samedi 13 novembre 2021, le sélectionneur national Michel Dussuyer et ses poulains ont fait la reconnaissance de la pelouse du stade Omnisports des Martyrs de Kinshasa sous la pluie.

Une pluie diluvienne s’est abattue cet après-midi de ce samedi 13 novembre 2021 sur la capitale politique de la République démocratique du Congo (Rdc), Kinshasa. Selon Radio Bénin, malgré que cette pluie continue de tomber, Michel Dussuyer et ses poulains sont allés faire la reconnaissance de la pelouse du stade omnisports des Martyrs et ont travaillé durant toute la séance. Au début de la séance d’entrainement, l’entraineur national du Bénin et ses joueurs se sont échauffés les muscles et ont pris langue avec la pelouse verdoyante du stade omnisports des martyrs de Kinshasa, l’un des plus grands stades d’Afrique d’une capacité de 80.000 places et qui a vu le jour en 1993. Après les échauffements, la séance d’entrainement s’est résumée en un jeu en atelier faite des échanges de ballons entre les joueurs, des frappes au but et des exercices de réflexes. A travers ces différents travaux exécutés, les joueurs béninois ont réveillé leurs muscles, testé leur capacité et interrogé leur automatisme.

Il faut signaler que les 60 minutes de séance d’entrainement qui étaient prévues ne seront pas épuisées par Michel Dussuyer et ses joueurs. Ils ont été contraints par la pluie à quitter la pelouse. Rappelons que la rencontre RDC#Bénin sera jouée à huis clos. C’est ainsi qu’en a décidé la Confédération africaine de football (Caf).Egalement, le Bénin n’a besoin uniquement qu’un point pour se qualifier pour les matches de barrage des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 qui seront joués en mars 2022.