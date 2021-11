Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour la filière Cajou au Bénin. Nand Kishore and Sons, un groupe indien est en passe d’ouvrir une usine de transformation de ce fruit de l’anacardier dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Il va donc investir 20 millions de dollars dans ce projet. Les choses iront très vite. Les travaux de construction de l’usine démarrent le mois prochain et sa mise en activité est attendue pour août 2022.

Une capacité de traitement de 30.000 tonnes de cajou par an

L’usine pourra traiter chaque année 30.000 tonnes de noix de cajou. Nand Kishore and Sons n’est pas la première société indienne à s’installer sur la Zone industrielle de Glo-Djigbé. En avril dernier, le groupe M Auto Electric avait déjà signé un protocole d’accord avec les autorités béninoises pour installer la première unité de transformation au sein de cette Zone industrielle.

Le groupe indien a décidé d’investir plus de 20 millions de dollars pour créer une chaîne de production de 1000 motos et 30 tricycles électriques par jour. D’autres sociétés se sont aussi installées sur la Zone industrielle de Glo Djigbé. Il s’agit notamment de AMB (Atlantic Moulin Bénin), NKS, FHC Medica, Syrrius, Oryx, JNP, SIBP, Groupe Aigle, Pierre Nat, Portéo et Siddhi Pharma. La plupart sont des entreprises étrangères.