Les nations unies ont organisé la COP26 qui se tient du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow en Ecosse au Royaume-Uni pour aborder les problèmes de l’environnement. L’occasion était pour les grandes puissances de traiter la question du changement climatique. Cependant, deux grandes nations ont brillé de par leur absence. Il s’agit de la Chine et de la Russie.

« Cela reflète ce qui semble être un dangereux manque d’urgence »

Ces absences ont été critiquées par l’ancien président américain Barack Obama. Présent à la COP26, ce dernier a fait part de son profond regret concernant la situation. Même s’il a reconnu qu’il y a des avancées, il n’a pas manqué d’appeler la Chine et la Russie à faire plus d’efforts. « Je dois l’avouer, il était particulièrement décourageant de voir les dirigeants de deux des plus grands émetteurs mondiaux, la Chine et la Russie, refuser de participer jusqu’à présent aux débats et aux plans internationaux. Cela reflète ce qui semble être un dangereux manque d’urgence et une volonté de maintenir le statu quo de la part de ces gouvernements. C’est une honte… Mais il y a les faits. Nous avons aussi besoin que la Chine et l’Inde prennent l’initiative sur cette question, la Russie aussi » a-t-il déclaré.

Une « grosse erreur » selon Joe Biden

Rappelons que ce n’est pas la première fois que l’absence de Moscou et Pékin à la COP26 est critiquée. Le président américain Joe Biden avait qualifié de « grosse erreur » la décision de la Chine et de la Russie de ne pas participer à la conférence. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov avait rétorqué en faisant savoir que les actes posés par son pays concernant le réchauffement climatique « sont cohérents, réfléchis et sérieux ». La Chine de son côté avait qualifié les propos de Joe Biden de « mots creux ».