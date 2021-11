Sauf prolongement de la suspension des activités culturelles, le rappeur béninois Blaaz organise un concert le 18 décembre prochain à Cotonou. A la même date, un artiste étranger du nom de Tayc se produira aussi dans la capitale économique du Bénin. Ce qui ne manque pas de créer la polémique. Les artistes béninois sont partagés. D’autres ont décidé d’aller prester aux côtés du chanteur français, tandis que certains soutiennent publiquement Blaaz et promettent d’aller à son concert. Il s’agit par exemple de Fanicko.

« 2014, tu m’as ouvert les portes de ce grand succès que je vis aujourd’hui »

Le chanteur béninois n’a pas oublié que c’est le « roi de la street » qui l’a lancé en 2014 et il ne compte surtout pas le remercier en monnaie de singe. « 2014 où tu m’as ouvert les portes de ce grand succès que je vis aujourd’hui. Mes fans et moi te disons Merci pour tout Mr Blaaz Officiel ❤️. Nous serons avec toi ce 18 DÉCEMBRE au CanalOlympia Wologuédé pour ton grand concert le Roi de la Street. One love Boss ❤️ » a-t-il écrit sur sa page facebook il y a quelques heures.

» Je soutiendrai aussi mon frère Blaaz autant que je peux et il le sait «

La chanteuse Sessimè aussi sera au concert de Blaaz. El Presidente et le groupe CCC ont été invités sur le concert de TAYC le même jour . « Je chanterai avec le CcC le 18 décembre au concert de TAYC pour un show de ouf (l’organisateur est aussi un frère béninois). Je soutiendrai aussi mon frère Blaaz autant que je peux et il le sait. C’est pas la bouche sur les réseaux sociaux. Ma prière est que les deux concerts réussissent et que ça relance l’organisation de shows au Bénin » a écrit le rappeur sur sa page facebook. En somme, il n’y a rien de personnel selon lui. Il rappelle que l’objectif était d’éviter de tels chevauchements de concerts quand les acteurs du Showbizz béninois se sont réunis en 2008 à la place des Martyrs de Cotonou.

» Le but de la réunion était de pouvoir bloquer les tentatives de concert d’artistes étrangers… »

« En 2008 , les corporations les plus importantes du Hip Hop qui organisaient les spectacles se sont réunis à la Place des Martyrs pour discuter d’un partage de l’année en période de concert pour chacun de nous afin de ne pas nous concurrencer. CCC avait choisi les grandes vacances, surtout la période d’août et Ardiess par exemple avait choisi Février notamment, pour le HKH. La plupart des acteurs y étaient, je ne vais pas citer de noms. Le but de la réunion était de pouvoir bloquer les tentatives de concert d’artistes étrangers qui venaient souvent nous gêner dans notre com » a expliqué Amir El Presidente. L’année d’après, la solidarité avait déjà déserté le forum, selon lui.