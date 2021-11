L’ancien syndicaliste Raouf Affagnon était l’un des invités de l’émission Grand Canal, de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Le sujet au cœur des débats était la légalisation de la connaissance des parents par les deux aspirants au mariage. Selon Raouf Affagnon, « nous sortons d’une pratique traditionnelle pour aller à la légalisation ».

« Ceci devient une obligation »

« Désormais on ne peut plus aller au mariage sans avoir fait le processus des fiançailles. Et ceci devient une obligation. Ne pas le faire c’est tomber sous le coup de la loi » a poursuivi l’ancien syndicaliste. Il est convaincu que désormais les hommes et les femmes du Bénin ne peuvent plus « s’amuser à aller à la pratique de l’union libre ».

« Nous ne pouvons plus choisir de nous mettre ensemble sans passer par la bénédiction légale de nos familles respectives » assure Raouf Affagnon. Cette modification intervenue dans le code de la famille est pour l’invité une « très bonne chose ». Cela marque de son point de vue, « un progrès visible ».