Le ministre du cadre de vie ne voit pas d’un bon œil la recrudescence effrénée des chantiers de construction ouverts au Bénin, en violation des dispositions règlementaires et dans le mépris du besoin d’attractivité des villes. Dans un communiqué en date du 03 novembre dernier José Didier Tonato rappelle à « toute la population béninoise, particulièrement aux habitants des agglomérations urbaines que conformément aux dispositions de l’Article 8 du décret… portant réglementation de la délivrance du permis de construire et du permis de démolir, toute personne qui désire entreprendre, implanter, modifier, régulariser une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, obtient un permis de construire ».

Il informe également les habitants des grandes métropoles que la hauteur des immeubles en zones résidentielles est limitée à un maximum de rez-de-chaussée plus deux étages (R+ 2). Le ministre annonce par ailleurs une campagne de contrôle systématique des chantiers ouverts dans tout le Grand Nokoué, qui regroupe des villes comme Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi et Ouidah.

Une brigade mobile sera mise sur pied

Cette campagne sera menée en collaboration avec les municipalités citées et une brigade mobile qui sera mise sur pied à cet effet. En attendant, ce contrôle, les collectivités territoriales sont instruites pour veiller à la stricte application du décret portant réglementation de la délivrance du permis de construire et du permis de démolir au Bénin.