La pandémie du coronavirus fait toujours des ravages dans le monde, mais en Amérique du Nord, une nouvelle inquiète les autorités. En effet, de nombreux cerfs aux USA et au Canada ont été testés positifs au Covid-19, au point où les autorités sanitaires ont émis des recommandations aux chasseurs pour éviter une nouvelle chaîne de contamination.

Aux USA, de nombreux cerfs ont été contaminés au covid-19. Pour les autorités, il s’agit d’une situation alarmante, toutefois, rien ne prouve, à cette étape, qu’ils ont été contaminés par des humains, ou qu’ils peuvent les contaminer en retour. Interrogé par le site de La Presse (Canada), Steeve Côté, expert du cerf de Virginie à l’Université Laval au Canada explique qu’il pourrait s’agir d’une contamination via les eaux usées. La contamination des eaux usées a déjà été documenté dans des pays occidentaux comme la France. Même s’il juge la situation inquiétante, il confirme qu’il n’y a « pas de preuve d’infections de l’animal à l’humain pour le moment ».

Les chasseurs doivent se protéger, un zoo va vacciner ses animaux

Cependant la prudence reste de mise. Les chasseurs sont appelés à porter des masques et des gants avant de manipuler des cerfs abattus. Vu la contagiosité du virus, il vaudrait mieux prendre des mesures préventives. Dans le même sens, la firme vétérinaire américaine Zoetis a élaboré un vaccin dédié aux animaux, principalement les primates et les félins qui ont montré des signes de contamination dans le passé. Des zoos américains et canadiens prévoient donc de vacciner leurs animaux avec les deux doses élaborées par la firme.