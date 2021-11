Les dates du procès du Professeur Joël Aïvo et de Reckya Madougou sont enfin connues. L’information a été rendue publique ce lundi 29 novembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) qui ouvre le 06 décembre 2021 sa session criminelle à Porto-Novo.

En détention depuis le 15 avril 2021, le professeur Joël Aïvo, candidat recalé à la dernière élection présidentielle d’avril 2021 pour défaut de parrainages sera jugé le 06 décembre 2021 à Porto-Novo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) apprend-on de Frissons Radio. Il est poursuivi pour « complot contre la sûreté et blanchiment ». Par contre Reckya Madougou, candidate du parti de l’opposition «Les Démocrates» recalée également pour l’élection présidentielle d’avril 2021 pour défaut de parrainages et en détention depuis 9 mois sera quant à elle jugée le 10 décembre 2021 par la CRIET au siège de l’institution à Porto-Novo. Elle est poursuivie pour « financement du terrorisme ».

Il faut signaler que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a fixé les dates respectives du procès des opposants Joël Aïvo et de Reckya Madougou après que les deux dossiers aient été renvoyés en jugement par la Commission d’instruction de la CRIET.