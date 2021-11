Hier dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa, les Ecureuils du Bénin n’ont pas réussi à prendre le point du nul synonyme de qualification pour les barrages de la Coupe du Monde. Ils ont été battus par des Léopards condamnés à la victoire avant le début de la rencontre. Ce nouvel échec du 11 national ne laisse pas de marbre le Conseil national des supporters du Bénin (Cns-B).

« Il faut aussi savoir emprunter les couloirs »

Leur porte-parole Marwan Salou regrette de voir les écureuils échouer une fois encore à un point de la qualification. « Nous ne sommes pas encore une nation de football. Les grandes nations de football savent capitaliser ce qu’ils ont gagné. On est parti chercher six points à l’extérieur et on n’a pas été capable de les capitaliser à domicile. Il faut savoir provoquer la chance; Il faut aussi savoir emprunter les couloirs. Donc, on pouvait les organiser administrativement et partout, mais on n’a pas su le faire. C’est la preuve que nous n’avons pas su tirer leçon de ce qui s’est passé en juin dernier à Conakry » analyse Marwane Salou.

C’est ce qui s’est passé avec le Sénégal

Il pense également que le staff technique des écureuils n’a pas su tirer leçons de ses dernières compétitions. Le supporter a par exemple fustigé les changements effectués dans les phases décisives du jeu. « On ne fait pas de changement quand on n’est pas en train de mener l’adversaire. On fait le changement quand on est en train de mener l’adversaire pour casser son rythme. C’était ce qui s’est passé avec le Sénégal et cette même chose vient de se passer lors de ce match », fait observer le porte-parole des supporters des écureuils du Bénin.