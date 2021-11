Après la défaite du Portugal 2-1 face à la Serbie dans le cadre du dernier tour des qualificatifs de la Coupe du monde Qatar 2022, Cristiano Ronaldo a crié sur le sélectionneur de l’équipe nationale portugaise, Fernando Santos. Des images ont montré l’attaquant s’approcher du coach lui tendant la main tout en criant et gesticulant furieusement. Santos, 67 ans est rapidement reparti après le poignet de main avec l’attaquant de 36 Ans. Avec cette défaite, le Portugal va devoir se qualifier pour la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar par le biais des barrages.

De son côté, le sélectionneur portugais a accusé ses joueurs, dont la star du Manchester United, Cristiano Ronaldo, d’avoir joué avec « peur et anxiété » dimanche soir. Le Portugal était un grand favori pour remporter le Groupe A, mais un seul point obtenu sur les six derniers proposés signifie qu’ils ont raté la qualification automatique, laissant Ronaldo et ses coéquipiers avec la perspective tout à fait impensable de rater la qualification.

Le Portugal se dirige vers le Qatar

Sur sa page Instagram, Ronaldo a fait savoir que « le football nous a montré à maintes reprises que c’est parfois la route gagnante qui nous mène aux épaves les plus désirées ». Malgré le chagrin d’avoir raté la qualification automatique, Ronaldo refuse d’abandonner les chances de son pays de rejoindre la Belgique et l’Espagne lors de l’événement phare. « Le résultat d’hier était difficile, mais pas suffisant pour nous faire tomber. L’objectif de la présence à la Coupe du monde 2022 est toujours bien vivant et nous savons ce que nous devons faire pour y arriver », a écrit l’attaquant. « Pas d’excuses. Le Portugal se dirige vers le Qatar », a-t-il ajouté.

IMAGENS EXCLUSIVAS DA TNT SPORTS! O CLIMA ESQUENTOU! 👀😳 Cristiano falou poucas e boas pro técnico Fernando Santos depois do apito final contra a Sérvia… #EliminatóriasNaTNTSports pic.twitter.com/kZr1M48gFM — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 14, 2021