La journée d’hier dimanche 14 novembre 2021 a été éprouvante pour l’équipe portugaise de football. En effet, la sélection portugaise a perdu face à la Serbie par un score de (1 – 2), au titre des éliminatoires de la coupe du monde qui aura lieu au Qatar en 2022.

La situation a visiblement déçu les supporters du Portugal

Lors de cette rencontre, l’international portugais Cristiano Ronaldo n’a pas pu changer la situation. Quand les deux équipes étaient à 1 but partout, l’attaquant serbe Aleksandar Mitrović a donné la victoire à son équipe en marquant un but à la 90e minute de jeu. La situation a visiblement déçu les supporters du Portugal. Face à cette situation, c’est CR7 lui-même qui est allé réconforter ces derniers sur les réseaux sociaux, en lançant un appel. « C’est pour le Portugal et les Portugais que nous voulons être présents, une fois de plus, à la Coupe du monde. Et c’est avec la force du Portugal et des Portugais que nous y arriverons ! Nous comptons sur votre soutien ! Vers le Qatar 2022 » a laissé voir le quintuple ballon d’or sur Instagram.

Notons que les éliminatoires de la coupe sont en cours actuellement et plusieurs équipes se sont déjà qualifiées. On peut ainsi dénombrer notamment en Europe : l’Allemagne, la Croatie, la Belgique, l’Espagne, la France et le Danemark.