Le festival Astroworld qui s’est déroulée à Houston dans l’Etat du Texas, le 05 novembre 2021, a eu un goût amer, particulièrement pour les fans. En effet, au cours de ce festival, plusieurs personnes sont mortes et d’autres blessées. Suite à ces évènements, plusieurs victimes ont décidé de porter plainte contre les stars américaines, Travis Scott et Drake, qui sont montés sur scène ce jour-là.

Travis Scott avait de par le passé « incité au chaos et à la pagaille »

Parmi les victimes, Kristian Paredes âgé de 23 ans et l’une des personnes ayant été « grièvement blessées » a déposé une plainte, hier dimanche 07 novembre 2021, contre les deux rappeurs américains. Il y indique que Travis Scott avait de par le passé « incité au chaos et à la pagaille », dans de précédents concerts. Kristian Paredes par ailleurs accusé Drake d’avoir participé à la panique dans la foule en montant sur scène. Toujours selon la plainte, l’interprète de Fountains, n’a pas arrêté son concert en dépit du fait que la foule était devenue incontrôlable. Notons que le plaignant ne s’arrête pas là puisqu’il a aussi engagé des poursuites contre la salle de spectacle et les organisateurs du concert. D’après lui, plusieurs participants ont demandé l’aide aux agents de sécurité au moment des faits. Cependant, ces derniers les ont ignorés.

Pour rappel, environ 500 000 personnes étaient présentes au festival de l’Astroworld. Les avocats de Kristian Paredes ont indiqué que le mouvement de foule a fait 12 blessés et 8 morts. Ce jour-là, malgré la présence de plusieurs centaines de policiers, la foule s’était précipitée vers le devant de la scène, créant la panique. Plusieurs personnes ont perdu connaissance augmentant encore la panique selon les autorités.