La Chine veut produire de l’énergie à un coût moins élevé. Pour cela, les scientifiques chinois ont exploré la piste de la fusion nucléaire. En effet, cette technologie permet aussi de générer une quantité illimitée d’énergie, sans pour autant produire des déchets. La fusion génère peu de déchets radioactifs. De plus, elle écarte tout risque d’emballement de la réaction nucléaire et donc toute menace d’explosion.

1,3 mégajoule avait été produit contre 1,9 consommé

Selon les informations du média South China Post, les chercheurs chinois ont choisi la méthode du réacteur à confinement inertiel au lieu des réacteurs à confinement magnétique. La première permet de frapper les noyaux avec des lasers de fortes puissances. Les scientifiques ont ainsi trouvé le moyen de produire une réaction de fusion plus efficace. Par ailleurs, la piste de la réaction de fusion inertielle avait été explorée, en août 2021, par des scientifiques américains, qui avaient amélioré son rendement d’un facteur 8. Cependant, l’énergie produite n’arrivait pas à combler celle utilisée. En effet, seul 1,3 mégajoule avait été produit contre 1,9 consommé, avec une puissance de production très élevée. Pour remédier à cela, les chercheurs chinois ont utilisé des mini-cônes en or qui contiennent des microbilles de tritium et de deutérium.

Ces derniers mis l’un en face de l’autre envoient des jets de plasma qui se touchent. En conséquence, cela permet de sauvegarder plus longtemps le statut du plasma et de mieux chauffer le combustible avec des lasers. Notons que pour cette expérience, les chercheurs utilisaient de petits cônes recouverts de plastique. Cependant, cela crée de petits trous qui nuisent à la réaction de la fusion. Pour réduire ce problème, ils ont donc opté pour l’utilisation de cônes en or qui permet d’absorber une quantité importante de chaleur avant de se déformer.