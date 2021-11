Alors qu’il refuse encore de dire s’il sera candidat à la présidentielle, tout en laissant de moins en moins place au doute, Eric Zemmour, qui a été donné à plusieurs reprises au second tour d’après des sondages, sera jugé dès ce mercredi pour des propos tenus sur les mineurs isolés. Le polémiste d’extrême droite, dans plusieurs sondages a devancé la candidate du RN, Marine Le Pen, se positionnant derrière Macron, même s’il a régressé ces derniers jours. Dans le procès où une vingtaine de conseils départementaux se sont portés partie civile, le polémiste sera jugé pour avoir qualifié les mineurs isolés de « voleurs », « assassins » et « violeurs ».

Pour ces propos tenus en septembre 2020 sur CNews, le presque candidat sera jugé pour « complicité de provocation à la haine raciale et d’injure raciale ». « Ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu’ils viennent », avait déclaré Éric Zemmour, qui a l’habitude de tenir des propos du genre. Plusieurs fois déjà, le polémiste a comparu pour des propos haineux et raciaux. Il a été condamné dans certains cas et relaxé dans d’autres.

« Ce sont des propos qu’il tient de façon très habituelle »

D’après le président du Conseil départemental des Landes, Xavier Fortinon, la perception de ce procès ne doit pas changer en dépit de la popularité et médiatisation de Zemmour, qui selon lui, continue de tenir les mêmes propos. « Aujourd’hui encore, il tient encore des propos qui remettent en cause les valeurs fondamentales de la République, ou qui révisent notre histoire et son très proches du négationnisme », a assuré l’élu. « Ce sont des propos qu’il tient de façon très habituelle, depuis de très nombreuses années, et qu’il porte très certainement au plus profond de lui-même », a ajouté Fortinon.