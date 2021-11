Le tourisme spatial devient de plus en plus rentable pour la compagnie du milliardaire britannique Richard Branson, Virgin Galactic. En effet, cette dernière a annoncé avoir vendu 100 tickets de voyage dans l’espace pour 450 000 dollars l’unité. C’était hier lundi 08 janvier 2021, que la société a donné l’information, tout en précisant qu’il s’agit de ventes réalisées depuis le mois d’août 2021.

« Nous vendons des sièges plus rapidement que nous l’avions prévu »

Il faut dire que le prix fixé à 450 000 dollars est le nouveau tarif des voyages proposé par Virgin Galactic, puisqu’elle avait autrefois écoulé 600 réservations (entre 200 000 et 250 000 dollars l’unité). Dans un communiqué, Michael Colglazier, directeur général de la société a indiqué : « Nous entrons dans une période d’amélioration de la flotte avec une feuille de route claire pour augmenter la durabilité, la fiabilité et la prévisibilité de nos appareils du service commercial l’année prochaine ». Par ailleurs, il a ajouté que le marché est en progression. Par conséquent, « nous vendons des sièges plus rapidement que nous l’avions prévu » a-t-il ajouté.

Notons que Virgin Galactic s’est fixé pour objectif de vendre 1000 tickets d’ici fin 2022. Pour rappel, Richard Branson est le premier milliardaire à aller dans l’espace. Quelques jours après, il avait été suivi par un autre milliardaire, Jeff Bezos, qui s’est rendu dans l’espace à bord d’un vaisseau conçu par sa société Blue Origin.