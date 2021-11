Samedi, l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a annoncé que 27 diplomates russes et leurs familles devront quitter les États-Unis d’ici le 30 janvier et que 27 autres diplomates quitteront les États-Unis d’ici le 30 juin. Moscou a réagi à cette nouvelle expulsion de diplomates russes et a averti que Washington devait arrêter afin d’empêcher une nouvelle réduction de la mission diplomatique américaine en Russie, a déclaré lundi le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

« Oui, bien sûr », dit-il en répondant à la question de savoir si Moscou va réagir par de mesures pareilles. « Et nous avons averti les Américains, afin d’éviter de nouvelles réductions de leur personnel ici, nous n’en voulons pas, mais nous ne pouvons pas laisser [de telles actions] sans répondre en nature, nous les avons avertis qu’ils doivent s’arrêter » a déclaré le diplomate. Les querelles entre les Etats-Unis et la Russie au sujet des effectifs de leurs ambassades respectives ont toujours été vives. En dépit des discutions bilatérales et le sommet entre Poutine et Biden, les deux pays peinent à trouver un point d’accord sur un sujet aussi sensible.

« La réponse sera dure et décisive »

S’adressant ce lundi aux journalistes, le vice-ministre a également rappelé que Moscou ne permettra pas aux États-Unis de se mêler des affaires intérieures de la Russie et apportera une réponse ferme et décisive à toute tentative en ce sens. « Nous ne permettrons à personne de parler à la Russie sur un ton condescendant et impérieux, et encore moins de mettre son nez dans nos affaires », a déclaré Rybakov. « La réponse sera dure et décisive », a-t-il ajouté.