Le procès du dossier «trafic de carnets de vaccination anti-Covid-19» s’est ouvert ce matin du lundi 15 novembre 2021 au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo. Vingt-quatre (24) personnes impliquées dont des agents de santé étaient présents au procès. Après les débats, le dossier a été mis en délibéré et renvoyé au 29 novembre prochain.

Le dossier «trafic de carnets de vaccination anti-Covid-19» est mis en délibéré et renvoyé au 29 novembre prochain selon des sources judiciaires. Le procès concernant ce dossier s’est ouvert ce matin du lundi 15 novembre 2021 au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo. Les Vingt-quatre (24) personnes impliquées dont des agents de santé étaient tous présents à la Criet pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Quinze (15) avocats se sont constitués au côté des accusés pour les débats. Il faut signaler que les mis en cause sont poursuivis pour «abus de fonction et complicité d’abus de fonction».

Rappelons que dans le lot des 24 personnes présentes à la Criet, une personne a été arrêtée à Porto-Novo et un infirmier à Zogbo. Il s’agit d’un vaste réseau qui a réussi à délivrer de faux carnets de vaccination à plus de cent (100) bénéficiaires répartis dans plusieurs départements. En outre, certains parmi ces 24 présumés mis en cause délivraient contre rémunération l’équivalent du passe vaccinal, sans l’effectivité du vaccin contre le Covid-19. L’envoi de la copie d’une pièce d’identité par voie électronique suffisait. Il n’était pas nécessaire de se présenter. Les faux carnets auraient été revendus entre 5 000 et 25 000 FCFA .