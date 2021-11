Les vingt-quatre (24) personnes impliquées dans le dossier de «trafic de carnets de vaccination anti-Covid-19» et poursuivies pour «abus de fonction et complicité d’abus de fonction» sont désormais fixées sur leur sort. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu ce lundi 29 novembre 2021 son verdict. Des condamnations et des relaxes ont été prononcées par l’institution judiciaire à son siège à Porto-Novo.

D’après Frissons Radio, la Criet a condamné les deux principaux accusés à 5 ans d’emprisonnement dont 1 ferme. Dix (10) prévenus écopent de 5 ans d’emprisonnement avec sursis et douze (12) autres prévenus sont relaxés aux bénéfices du doute. Il faut signaler que quinze (15) avocats se sont constitués, le lundi 15 novembre dernier, au côté des accusés pour les débats.