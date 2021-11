Depuis quelques semaines à Lyon, un groupe de rap fait parler de lui. Habillés en jaune et noir comme les frères Dalton, ce groupe défie les forces de l’ordre en faisant des parades sur la voie publique et en les diffusant sur les réseaux sociaux. Many GT, un des leaders du groupe a été arrêté puis condamné à de la prison il y a quelques mois. Mais cela ne semble pas inquiéter ses compairs qui multiplient les actes de défiance.

Ce mercredi, le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a annoncé l’arrestation de deux nouveaux membres de ce groupe qui fait parler de lui depuis quelques semaines. Au cours de son intervention, Darmanin les a qualifié de « délinquants » refusant de les appeler par un mot sympathique. Il dit espérer qu’ils « feront de la prison préventive »

« Les délinquants que sont ces gens qui font du rodéo, car je refuse de les appeler par un mot sympathique qui me rappelle une bande dessinée quand j’étais enfant, ce matin même, deux interpellations ont eu lieu, des gardes à vue sont en cours, et ils répondront devant la justice de ces actes » a affirmé le ministre Darmanin sur les antennes d’Europe 1.