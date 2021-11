Il y a trois ans, Eric Zemmour créait la polémique sur un plateau de télévision. Le polémiste avait reproché à une chroniqueuse son prénom « non chrétien ». La chroniqueuse très connue en France c’était Hapsatou Sy et c’était sur « Salut les Terriens » que M Zemmour a lancé ces mots qui ont touché la chroniqueuse. Il faut rappeler que les échanges qui ont suivi ont été houleux et la chroniqueuse Hapsatou Sy était en guerre contre Ardisson, Zemmour et C8.

Finalement la chroniqueuse rendu son tablier. Cela n’a pas calmé les ardeurs de Thierry Ardisson puisque ce dernier avait toujours une dent contre elle qui l’a affirmé au cours d’un entretien radio à l’époque. Par la suite, la chroniqueuse a rejoint le groupe Canal+ avant d’annoncer qu’elle quittait aussi le groupe à la fin du mois d’Août 2021. Le différend entre les deux ex-collègues fait une nouvelle fois couler beaucoup d’encre et de salive.

Selon les informations qui nous sont parvenues, un jugement a été rendu par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire concernant une plainte de l’animateur Thierry Ardisson contre la chroniqueuse. L’animateur s’était tourné vers la justice au sujet des extraits mentionnés dans le livre de la chroniqueuse. La chroniqueuse dans son livre Made in France était revenue sur l’épisode de l’émission avec Eric Zemmour et l’animateur. La 17è chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans sa décision rendu le 19 Octobre dernier a donné raison à l’animateur qui avait déposé une plainte pour diffamation publique contre la chroniqueuse. Une revers donc que la chroniqueuse essuie dans un différend qui l’oppose à l’animateur.