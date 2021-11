En août dernier, une affaire de fraude et de corruption avait éclatée à la recette douanière d’Hillacondji (Frontière Bénin-Togo). Les présumés coupables avaient rapidement été conduits dans les locaux de la Brigade économique et financière (Bef). Le dossier a ensuite été confié à la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme (Criet). Hier lundi 22 novembre 2021, les personnes impliquées, notamment le receveur Ali Aboubakar, le chef brigade de la douane Achille Allosogbé et l’inspecteur liquidateur Salifou-Boukary Maboudou ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

L’audience reportée

Le parquet a demandé des enquêtes plus poussées sur les faits mis à la charge des prévenus. Le dossier a donc été renvoyé devant la commission d’instruction. Les investigations approfondies de celle-ci devraient déterminer si tous les prévenus méritent d’être jugés. Le juge de céans a tout simplement reporté l’audience à une date ultérieure, selon le journal Le Potentiel qui a rapporté l’information.

Pour rappel, la somme disparue dans cette affaire de fraudes et de corruption était de 380 millions de Francs Cfa. Outre les agents des douanes, un transitaire du nom de Gustave Mehinto avait également été épinglé. En effet, ce sont ses activités qui seraient à la base de cette affaire. Sa maison a été perquisitionnée le lundi 23 août dernier selon le journal Fraternité.