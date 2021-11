Les avocats du Bénin observent depuis hier lundi 08 novembre un mouvement de débrayage de 72 heures. Une grève déclenchée suite à l’arrestation et au placement en garde à vue de leur jeune collègue Me Enosch Chadaré, le 29 septembre dernier à Ekpè. Le mouvement de débrayage a été bien suivi dans les tribunaux.

Brice Houssou, président de l’Union des Jeunes avocats du Bénin apprécie la solidarité de ses confrères. Il pense que plus « ce boycott sera réussi parce que suivi par les avocats, plus cela aura un écho auprès des autorités qui devront prendre des mesures pour la protection de l’avocat dans l’exercice de ses fonctions ». Il demandera ensuite aux citoyens c’est-à-dire, les justiciables, de considérer « que cette action (grève) est pour leurs intérêts ».

Un « nouveau cas grave d’atteinte à la respectabilité de la profession d’avocat »

Son confrère Me Victor Adigbli abondera dans le même sens. Pour lui, l’action est destinée à mieux protéger les justiciables. « On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs », assure t-il, déplorant que l’avocat qui est appelé à défendre la veuve et l’orphelin soit entravé dans ses actions.

Dans un communiqué, l’UJAB de Brice Houssou avait dénoncé le traitement infligé à Me Chadaré. Pour le Bureau exécutif, il s’agissait d’un « nouveau cas grave d’atteinte à la respectabilité et à la dignité de la profession d’avocat ».