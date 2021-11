La communauté internationale a célébré ce jeudi 25 novembre 2021 la journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes. Les pays, les associations, les institutions et autres se mobilisent contre le mariage forcé, les viols, les violences physiques, les agressions et le harcèlement sexuel. Le Bénin a voté tout récemment une loi pour punir toutes ces infractions. La Secrétaire Exécutive de l’Institut National de la femme, Maître Huguette Bokpè Gnacadja a, dans un entretien accordé à Frissons Radio, parlé des différents cas de harcèlement sexuel et les précautions à prendre pour les combattre.

Selon elle, le harcèlement sexuel se manifeste «lorsque quelqu’un donne des ordres, de gestes, des cris, de messages et de façon répétée pour faire des menaces, imposer des contraintes, exerce des pressions ou utilise tout autre moyen afin d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne en question».

Pour combattre le harcèlement sexuel, La Secrétaire Exécutive de l’Institut National de la femme a déclaré qu’il y a quand même un certain nombre de précautions qu’on peut commencer à prendre. Elle affirme que «l’on peut en parler à une tierce personne pour qu’elle puisse éventuellement jouer un jour le rôle de témoin». Ensuite, elle a affirmé qu’on peut «prendre des précautions comme avoir à portée de main un enregistreur». Enfin pour elle, dans le milieu du travail «il faut toujours chercher à se plaindre auprès de la personne qui est le supérieur hiérarchique». Si ces trois précautions ne prospèrent pas, Maitre Huguette Bokpè Gnacadja propose de porter plainte. Il faut signaler que selon la ministre des Affaires sociales du Bénin, il y a eu 263 cas de violence sur des femmes dans la commune de Cotonou cette année.