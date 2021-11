Le rappeur américain Kanye West qui se fait désormais appeler officiellement Ye, a visiblement changé d’avis au sujet de son divorce d’avec Kim Kardashian. Alors que le divorce est en cours et tout semble être consommé, Ye a affirmé que la star de la téléréalité demeure toujours sa femme officiellement. « Elle reste ma femme, ce n’est pas une paperasse », a-t-il déclaré.

Il l’a expliqué au podcast Drink Champs que le divorce d’avec sa femme n’a pas encore été acté. « SNL a fait dire à ma femme « J’ai demandé le divorce » parce qu’ils voulaient juste faire cette blague, mais je n’ai jamais vu les papiers, nous ne sommes même pas divorcés. Ce n’est pas une blague pour moi. Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux que nous soyons ensemble », a déclaré le rappeur et de soutenir que « moi aussi je veux qu’on soit ensemble ».

« C’est un père incroyable »

Bien que Ye soutient que lui et sa femme ou son ex-femme, ne se soient pas encore séparés, de nombreuses sources proches du dossier avaient déclaré en avril dernier que les deux avaient trouvé un accord au sujet de la garde de leurs enfants et à propos du partage de leurs biens. Alors qu’elle est toujours restée muette sur ses hauts et ses bas conjugaux, Kim a finalement craqué dans un épisode de L’Incroyable Famille Kardashian, et a parlé de Ye tout en fondant en larmes.

« Honnêtement, je ne peux plus faire ça. Pourquoi suis-je toujours dans cet endroit où je suis coincée pendant des années ? Genre, il va et déménage dans un état différent chaque année. Je dois être, genre, ensemble pour pouvoir élever les enfants. C’est un père incroyable, il a fait un travail incroyable », dit-elle.