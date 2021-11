Ce samedi soir la France se qualifiait pour le mondial Qatar 2022. Une occasion pour l’équipe de France de prendre un énorme avantage sur l’équipe du Kazakhstan avec le score faramineux de 8 buts à 0. Les deux hommes du match : Kylian Mbappé et Karim Benzema. Le premier aura réussi à marquer 4 buts, le second aura marqué 2 buts. De quoi inscrire les deux stars dans les annales de l’histoire. LNT vous explique tout.

Benzema, le retour gagnant

Il aura été très critiqué pour son approche et son indépendance. Karim Benzema n’était pas attendu en équipe de France il y a quelques mois. Mais il aura effectué un retour gagnant avec ses différentes réalisations depuis son arrivée en équipe de France. Avec le match contre le Kazakhstan, il franchit même un pas et entre dans l’histoire avec le nombre de buts inscrits. En effet, Karim Benzema bat désormais David Trezeguet concernant le nombre de buts marqués en équipe de France. Le principal concerné s’est exprimé sur le sujet : « Battre le nombre de buts de Trezeguet en équipe de France? Je suis fier: Trezeguet, c’est une légende » a-t-il lâché. Avec 35 buts, Karim Benzema passe devant David Trezeguet qui, lui, en a marqué 34.

Mbappé le jeune prodige

Quant à Kylian Mbappé et ses 8 buts, il réalise également de nouvelles performances. Tout d’abord sa prestation a été saluée par le sélectionneur Didier Deschamps : « C’est une très belle soirée pour lui à titre personnel dans l’efficacité, mais les compteurs sont tellement élevés… S’il doit mettre 4 buts à chaque match, il a les capacités… Il commence même à devenir petit à petit performant dans le jeu de tête. Comme il a cet état d’esprit perfectionniste, il peut faire beaucoup de différence et être efficace. Tout ce qu’il fait, ça affole les compteurs et il a pu étaler toute sa classe, son état d’esprit et son efficacité aujourd’hui. Il aurait pu mettre un quintuplé, mais avoir laissé Antoine tirer le penalty, c’est très bien aussi. » a affirmé M. Deschamps. Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à inscrire au moins un triplé en compétition depuis Dominique Rocheteau en 1985, il est également le premier français à marquer un quadruplé depuis Just Fontaine en 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest. Des statistiques qui poussent clairement à dire que l’équipe de France devra compter sur le duo pour aller de l’avant durant la Coupe du monde.