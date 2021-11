La natation est un sport qui a un impact positif sur votre santé mentale et physique. D’après des chercheurs de l’Université de Harvard, elle devrait être priorisée parmi les sports. Non seulement elle fait travailler le coeur de manière efficace, mais elle apporte de nombreux autres bienfaits à l’organisme.

Selon les scientifiques, la natation est une activité bénéfique pour le système cardio-vasculaire. Elle aide le cœur à mieux fonctionner en l’amenant à utiliser efficacement l’oxygène. Ainsi, on constate au repos que le rythme respiratoire et la fréquence cardiaque diminuent. De même, la tension artérielle baisse. La pratique de la natation permet aussi d’améliorer sa technique respiratoire. Elle contribue également au renforcement des muscles et aide le nageur à gagner en souplesse.

La natation permet de solliciter le grand dorsal, les ischio-jambiers et les fessiers durant le battement des membres inférieurs. Les muscles comme le trapèze et les deltoïdes sont travaillés grâce au style papillon. Les douleurs que pourraient causer des affections comme l’arthrite sont complètement limitées. En plus, la probabilité de se blesser durant cette activité est très faible. En outre, il est possible de pratiquer ce sport à l’intensité et au rythme qu’on souhaite ceci même lorsqu’on est une personne âgée.

Des bienfaits psychologiques

En dehors de ses bienfaits sur le cœur et les muscles, la natation agit positivement sur le cerveau. Elle a des actions thérapeutiques sur le système cérébral. Elle aide ainsi à combattre le stress, la dépression et l’anxiété. À en croire les chercheurs, les mouvements répétitifs pendant une poignée de minutes suffisent pour consolider la production d’endorphine, l’hormone du plaisir. L’humeur du nageur se trouve ainsi améliorée tout comme la qualité de son sommeil.

En gros, nager vous permet de renforcer votre cœur, vos muscles, votre système circulatoire et vos poumons. Vous devenez plus résistant, plus détendu, plus heureux avec un plein d’énergie et une bonne tension artérielle. Il vous faut toutefois associer à votre séance de natation des exercices comme la marche, le jardinage ou la montée d’escaliers pour raffermir vos os.