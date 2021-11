Le Kremlin a répondu à un article de Bloomberg, citant des sources selon lesquelles les services de renseignement américains auraient divulgué les plans de la Russie d’attaquer l’Ukraine au début de 2022. D’après l’agence américaine, près de 100 000 soldats russes pourraient être impliqués dans l’opération. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la Russie ne nourrit aucun plan d’agression envers l’Ukraine.

« Qui attaquera qui ? [Sera-ce] la Russie contre l’Ukraine ou l’Ukraine contre la Russie ? », s’est interrogé Peskov. « Les médias américains et ukrainiens continuent de prétendre que la Russie se prépare à l’hostilité contre l’Ukraine, à une attaque, mais nous disons que l’Ukraine envisage des actions belliqueuses contre le Donbass, la LPR et la DPR [Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk]. C’est la nuance qui doit être comprise et interprétée correctement », a déclaré le porte-parole du Kremlin.

« Ce n’est pas le cas »

« Nous avons déclaré à différents niveaux, maintes et maintes fois, que la Russie n’attaquera personne et n’entretient aucun plan agressif. Il est tout à fait faux de prétendre le contraire et il est tout à fait faux d’associer des mouvements de troupes russes sur le territoire de notre pays à de tels plans. Ce n’est pas le cas », a affirmé le porte-parole.

D’après Bloomberg, Washington a partagé des renseignements, y compris des cartes avec des alliés européens, montrant une accumulation de troupes et d’artillerie russes pour se préparer à une invasion rapide et à grande échelle en Ukraine à partir de plusieurs endroits si le président Poutine décidait d’envahir le pays dont il a déjà annexé une partie, la Crimée. D’après l’agence de presse, ces renseignements ont été transmis à certains pays membre de l‘OTAN au cours de la semaine dernière, soutenant les inquiétudes américaines concernant les intentions possibles de Poutine.