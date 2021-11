Hier vendredi 26 novembre 2021, le ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou a lancé officiellement à Natitingou, la phase 3 du Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (2021-2025). La première phase a été conduite de 2011 à 2015.

Il y a eu ensuite la phase 2 consacrée à l’institutionnalisation de l’initiative et à son extension géographique dans l’Alibori et spatiale dans le Borgou. Selon la Coordinatrice du programme Nadine Oké, « plus de 10.000 enfants qu’on appelait des exclus du système éducatif sont (passés) des ténèbres de l’ignorance à la lumière du savoir, du savoir-faire et même du savoir vivre, (en 10 ans d’expérimentation) ». 13 communes des départements du Borgou et de l’Alibori ont été impactées, informe par ailleurs Mme Oké qui n’a pas manqué de remercier la coopération suisse.

« De nombreux enfants déscolarisés ont pu retrouver avec bonheur le chemin de l’école »

C’est en effet, la coopération suisse qui finance cette école de la deuxième chance. La troisième phase du programme est dédiée « au passage à l’échelle des acquis de l’expérience au niveau national » a déclaré le ministre Salimane Karimou qui se réjouit des résultats produits par le programme lors des deux précédentes phases. « De nombreux enfants déscolarisés ont pu retrouver avec bonheur le chemin de l’école » a-t-il déclaré.