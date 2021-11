Le célèbre rappeur américain Drake n’a pas fini de surprendre ses fans. Après avoir ébloui ces derniers avec son nouvel album, Certified Lover Boy, sorti le 3 septembre 2021, l’artiste a dévoilé une montre de luxe hors du commun qu’il s’est achetée pour son 35e anniversaire. Il s’agit en effet d’une montre de la célèbre marque suisse, Richard Mille, qui coûte 2,2 millions de dollars.

Il a laissé voir la montre dans sa story Instagram

La pièce est composée d’un boîter de luxe en saphir transparent. La montre en question est baptisée RM 56-02 Tourbillon, et comprend un système de suspension par câble, ainsi qu’une gravure personnalisée sur laquelle on peut lire « Easy Money Year ». Notons que le rappeur avait laissé voir la montre dans sa story Instagram. La RM 56-02 Tourbillon a ensuite été repostée par l’influenceur DJ Akademiks, sur le même réseau social. Il faut dire que ce n’est pas pour la première fois qu’une montre de la marque Richard Mille fait du bruit chez Drake, cette année. Ce dernier avait en effet donné plusieurs de ces montres de luxe aux rappeurs Young Thug et Future qui avaient été invités dans son morceau Way 2 Sexy.

Drake leur avait offert ces montres en guise de cadeau pour leur anniversaire respectif. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le rappeur américain se fait remarquer à cause de son train de vie de luxe. Récemment, il a décidé de s’installer temporairement dans une villa de Beverly Hills à Los Angeles. Il s’agit d’une maison qui coute 65 millions de dollars.

