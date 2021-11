Lors de sa sortie médiatique hier mardi 23 novembre, la Fondation Malèhessou a invité le ministre de la culture à plaider pour la reprise des activités culturelles. Elle rappelle que les activités sportives ont déjà démarré. Donc, Il serait de bon ton que le ministre pense également aux artistes, a-t-elle souhaité. L’ex-député Yacoubou Malèhossou, président de cette Fondation, assure que les jeunes artistes ne s’en sortent pas avec cette suspension des activités culturelles.

« Il y en a qui en souffrent énormément »

« Nous demandons à notre ministre de la culture de faire quelque chose en direction des artistes. Nous sommes en contact avec eux. Les jeunes sont en train de souffrir. Il y en a qui souffrent énormément » a-t-il déclaré. L’ex-parlementaire et sa Fondation « supplient (aussi) le chef de l’Etat » afin qu’une solution soit trouvée à cette préoccupation. Les chanteurs comme Anice Pépé et GG Lapino étaient à cette conférence de presse. Anice pépé a notamment poussé un coup de gueule.

On n’est pas des voyous

« Nous sommes une corporation qu’on doit respecter. Le gouvernement de notre pays nous doit respect et considération, mais j’ai constaté qu’on ne considère pas trop la culture béninoise…On sait que nous gagnons à la sueur de nos fronts mais on interdit d’activités alors que l’activité sportive qui avait été suspendue comme la nôtre a repris. Qu’on ne nous prenne pas pour des voyous. Ce n’est pas parce qu’il y en a parmi nous qui sont venus au métier par tricherie qu’il faut confondre tout le monde » a-t-il déclaré. Pour rappel, le gouvernement béninois avait suspendu les activités culturelles à cause de la pandémie de la Covid-19.