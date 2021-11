Des insectes de plus en plus dans les plats des pays de l’Union Européenne? Hier vendredi 12 Novembre 2021, l’Union Européenne a approuvé un deuxième insecte comme aliment. Selon l’agence des Nations Unies en charge de l’alimentation et l’agriculture, les insectes sont rangés dans la catégorie des aliments sains et très nutritifs car riches en vitamines, protéines, acides gras, fibres et minéraux.

Dans de nombreux pays déjà des insectes sont consommés au quotidien par des millions de personnes. En Juin dernier, l’Union Européenne a approuvé comme aliment les larves du ténébrion meunier qui sont également connu sous le nom de vers de farine .

Après les vers de farines, l’Union Européenne a approuve hier la vente des criquets migrateurs sur le marché européen. Ce nouvel aliment sera vendu sur le marché européen comme snack ou élément entrant dans la composition d’autres aliments et sera disponible sous la forme séchée, en poudre ou en forme surgelée.