Il aura juste fallu quelques bières à un ouvrier des Carrières Thomas à Comblain-au-Pont, en province de Liège pour donner à des Néerlandais la mâchoire d’un requin âgé de 360 millions d’années. Il s’agit en effet d’un os qui provient d’une espèce de requins préhistoriques. Selon les précisions qui ont été faites sur cette mâchoire, cette espèce de requins avait pour désignation Ctenacanthidae.

2,5 mètres de longueur

Sa longueur pouvait atteindre 2,5 mètres. Le cartilage était conservé au sein d’une roche à en croire les informations rapportées. Le fossile a été daté grâce à l’analyse des sédiments. On retient ainsi qu’il s’agit du requin le plus vieux d’Europe. Les requins auraient vécu selon les scientifiques dans un environnement où ils étaient menacés par des poissons prédateurs et placodermes.

Les requins menacés

« C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles on retrouve si peu de fossiles de requins en bon état. Beaucoup de corps de requins n’ont pas pu se fossiliser car leur population était faible et nombre d’entre eux finissaient par être mangés par des prédateurs. La population de requins était constamment sous pression », a notamment expliqué Sébastien Olive, paléontologue à l’Institut royal des sciences naturelles. « Leur véritable évolution et diversification n’a eu lieu qu’après la disparition de leurs prédateurs à l’ère Carbonifère, il y a 300 à 360 millions d’années. », a poursuivi le scientifique.