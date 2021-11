Le Programme Alimentaire Mondial a répondu à une demande qui avait été formulée par le richissime homme d’affaires américains Elon Musk. En effet par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, le responsable de l’organisme onusien chargé de la lutte contre la faim a fait savoir que le programme était prêt à toute collaboration dans le cadre de la lutte contre la faim. La publication de David Beasley met l’accent sur l’existence d’un plan assez clair en cas de financement.

« Vous avez demandé un plan clair et des livres ouverts… »

« Cette crise de la faim est urgente, sans précédent, ET évitable. @elonmusk, vous avez demandé un plan clair et des livres ouverts. Le voici ! », a laissé lire le responsable du programme dans un premier temps avant d’ajouter : « Nous sommes prêts à discuter avec vous — et toute autre personne — qui veut sérieusement sauver des vies ».

Un défi d’Elon Musk

La réponse du responsable du Programme Alimentaire Mondial est intervenue suite à un défi qui avait été lancé par le richissime homme d’affaires américain. Ce dernier déclarait notamment qu’il viendrait au secours de l’organisme onusien si l’organisation pouvait montrer exactement comment l’argent serait dépensé. Elon Musk déclarait qu’il « vendrait les actions Tesla tout de suite et le ferait » si cette condition était satisfaite.