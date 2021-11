A quelques mois de la présidentielle en France, le polémiste Eric Zemmour multiplie les sorties publiques. Alors qu’il n’a pas encore pour le moment affirmé officiellement qu’il est candidat, Eric Zemmour n’hésite pas à partager ses idées et ses ambitions politiques pour la France. La semaine dernière alors qu’il faisait la promotion de son livre, Eric Zemmour a critiqué l’ancien président François Hollande en faisant référence aux attentats du 13 Novembre.

Comme nous vous l’avions annoncé dans un de nos anciens articles, pour Zemmour, Hollande a préféré que les français meurent. Le samedi dernier, jour de commémoration du décès de plusieurs victimes qui a frappé la France, Eric Zemmour a fait une déclaration devant la salle où le drame s’est produit qui a choqué plus d’un. « L’ancien président de la République a dit lui-même qu’il savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et il n’a pas arrêté le flot des migrants (…). Donc François Hollande n’a pas protégé les Français et a pris une décision criminelle de laisser les frontières ouvertes« , avait affirmé M Zemmour. Des rescapés de l’attentat du Bataclan ont exprimé leur colère après sa sortie.

« Il ne sait rien faire d’autre »

Ce lundi c’est au tour de Marine Le Pen de réagir sur cette actualité. Pour la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen, « il y a des lieux de souffrances » qui ne sont pas des lieux de polémiques. « Il y a des lieux de souffrances, ce ne sont pas des lieux de polémiques », relève Mme Le Pen. Elle poursuit en affirmant qu’Eric Zemmour ne sait rien faire d’autre que de polémiquer. « Le problème d’Éric Zemmour, c’est que c’est un polémiste et en réalité, il ne sait rien faire d’autre que de polémiquer. C’est ce qui différencie un polémiste et un homme d’État », lâche la responsable.