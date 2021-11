Au sein de la famille Markle, les tensions sont bien réelles. Depuis qu’elle a épousé le Prince Harry d’Angleterre, la famille de l’actrice de la série Suits Meghan Markle ne lui fait pas de cadeau. A chaque fois qu’ils ont eu l’occasion, son père Thomas Markle, sa demi-sœur Samantha Markle lui ont très souvent envoyé des piques.

Il y a deux ans déjà, Meghan Markle et son mari le Prince Harry ont décidé de s’éloigner de la famille royale. Mais cela n’a pas calmé les ardeurs des Markle qui multiplie les attaques contre celle qui était appelée la duchesse de Sussex. Puisque après le Megxit, sa soeur Samantha s’en est encore pris à elle. Cette semaine c’est un autre Markle qui a taclé l’ancienne actrice sur le plateau d’une émission sur une chaine australienne.

Au cours de l’émission « Big Brother » en Australie, Thomas Markle Jr a critiqué l’ancienne actrice affirmant qu’elle s’est transformée en « une femme blasée, superficielle et vaniteuse ». Pour lui, « l’argent et la célébrité lui sont vraiment montés à la tête ». « Si on est payé 4 millions de dollars par an, pour faire la révérence, serrer des mains, prendre des photos et s’occuper de quelques œuvres de charité, c’est quand même un peu le jackpot. Alors fais ton boulot, et arrête de geindre », précise le fils de Thomas Markle.