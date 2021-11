La possible venue des mercenaires russes au Mali constitue une grande préoccupation pour la France, qui a récemment averti Moscou sur la question. En effet, les ministres français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et des Armées Florence Parly ont au cours d’un entretien, exprimé à leurs homologues russes Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou « exprimé le caractère inacceptable que revêtirait le déploiement de mercenaires de Wagner dans la bande sahélo-saharienne », d’après un communiqué de la diplomatie française.

Ils ont démenti l’idée d’un contrat entre le pouvoir malien et Wagner

Les ministres ont par ailleurs réitéré dans le communiqué, « leurs messages de fermeté quant aux risques de déstabilisation régionale et d’atteinte aux intérêts de la France et de ses partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ». Notons par ailleurs que cet entretien entre ministres français et russes interviennent après une rencontre les chefs des diplomaties russe et malienne, au cours de laquelle ils ont démenti l’idée d’un contrat entre le pouvoir malien et les mercenaires de la société militaire privée russe Wagner. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a indiqué qu’« aucun contrat n’a été signé dans ce secteur », ajoutant que de telles allégations avaient pour but de discréditer le Mali.

Pour rappel, au cours de la visite d’Abdoulaye Diop à Moscou, son homologue russe avait affirmé que la coopération militaire entre la Russie et le Mali allait se poursuivre. Sergueï Lavrov avait donc indiqué que la Russie continuerait de « des équipements, des munitions, des armements » et de former des officiers maliens pour mieux faire face à la menace terroriste.