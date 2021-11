Après leur victoire jeudi 11 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» face aux Baréas de Madagascar (2-0), les Ecureuils du Bénin ont mis désormais le cap sur les Léopards de la République démocratique du Congo(Rdc) pour arracher leur qualification pour le dernier des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Pour le Rdc# Bénin du dimanche 14 novembre 2021 à Lubumbashi comptant pour les éliminatoires de la 6ème et dernière journée de la Coupe du monde Qatar 2022, le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer est très déterminé et garde confiance en ses joueurs pour décrocher la qualification.

Pour mieux s’aguerrir, se reposer, s’acclimater et faire la reconnaissance du terrain de Lubumbashi, la délégation béninoise composée d’au moins 150 personnes est déjà depuis le soir de ce vendredi 12 novembre ZO21 en Rdc. Les Ecureuils du Bénin sont désormais face à leur destin. La confrontation RDC # Bénin comptant pour les éliminatoires de la 6ème et dernière journée du Mondial Qatar 2022 est d’une importance capitale pour Michel Dussuyer. « Il faut regarder devant. Vous savez, il y a un petit constat qu’on peut faire. C’est vrai que depuis quelque temps on a du mal à enchaîner les résultats au-delà de 3. J’ai confiance en mon équipe dans sa capacité à se sublimer à Kinshasa pour aller chercher le point qu’il nous faut». Il a fait savoir que «le passé doit nous servir forcément pour corriger le tir et puis savoir comment actionner le levier qui nous mène à un bon résultat».

Il faut signaler qu’en cas de bon résultat face aux Léopards de la Rdc dimanche, il ne restera que deux rencontres à jouer aux Ecureuils pour obtenir leur qualification au Mondial Qatar 2022. Rappelons que le Bénin est en tête du groupe J avec dix (10) points et la Rdc,2ème avec huit (08) points.