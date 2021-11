Dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, les Ecureuils du Bénin ont battu, ce jeudi 11 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou», les Baréas de Madagascar par le score de 2 buts à 0. Avec cette victoire, les Béninois prennent la tête du groupe J avec 10 points. Ils font donc un grand pas pour la qualification pour le dernier tour du Mondial Qatar 2022.

Les Ecureuils du Bénin ont dicté, ce jeudi 11 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou», leur loi aux Baréas de Madagascar par le score de 2 buts à 0 dans le cadre des éliminatoires de la 5ème journée de la Coupe du monde Qatar 2022. Cette victoire permet aux Béninois de prendre la tête du groupe J avec dix(10) points et de prendre une sérieuse option pour la qualification pour le prochain tour. Ils sont suivis de la République démocratique du Congo(Rdc) qui totalise huit (08) points. Les Léopards de la Rdc ont battu, ce jeudi 11 novembre 2021 à Dera Salam, les Taifas de la Tanzanie sur la marque de 3 buts à 0. Il faut signaler que les deux buts béninois ont été inscrits par Jodel Dossou à la 43ème minute et Steve Mounié à la 79ème minute.

Les options des Béninois

Le dimanche 14 novembre 2021, les Ecureuils du Bénin feront un déplacement périlleux à Lubumbashi pour affronter les Léopards de la Rdc. Les Béninois ont besoin seulement d’un match nul ou d’une victoire pour se qualifier pour le dernier tour. En cas de défaite, c’est les Congolais qui obtiendront ce billet pour ce dernier tour. Alors, les poulains de Michel Dussuyer doit savoir négocier leur confrontation de dimanche prochain contre la Rdc. Le pays qui va représenter le groupe J pour ce dernier tour se trouve donc entre le Bénin et la Rdc. Rappelons que la Tanzanie et Madagascar sont respectivement 3ème et 4ème du groupe J avec chacun 7 points et 3 points. Ils ne peuvent plus prétendre disputer le seul billet qui va représenter le groupe J pour les matches de barrage.