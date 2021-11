Le commissariat central de Cotonou a lancé ce mercredi 17 novembre 2021 à Cotonou et pour 90 jours l’opération «Gbowlé» dénommé «Le Requin» afin de lutter contre l’insécurité à l’approche de la période des fêtes de fin d’année. Cette opération aura lieu du 16 novembre 2021 au 15 février 2022. Pour permettre aux paisibles populations de Cotonou de traverser la période des fêtes de fin d’année dans la tranquillité et dans la quiétude, le commissaire principal de la ville de Cotonou, Fiacre Béhanzin et ses hommes ont déclenché depuis le 16 novembre 2021 et jusqu’au 15 février 2022, l’opération «Gbowlé» dénommée «Le Requin» pour nettoyer les zones criminogènes de la capitale économique du Bénin.

Pour le commissaire principal au micro de Frissons Radio, «l’opération consiste à faire, «des patrouilles pédestres et motorisés de jour comme de nuit». Il a déclaré qu’il y aura des «opérations de coup de poing». «Nous allons investir systématiquement toutes les zones criminogènes» a-t-il précisé. L’option que le Commissaire principal et ses éléments visent est de «tenir certains points dangereux et de passages obligés de la ville de Cotonou».

Pour que leur mission de sécurisation soit une réussite, le commissaire Principal Fiacre Gbéhanzin demande aux paisibles populations de se munir de leurs pièces d’identité «en voulant sortir de jour comme de nuit». «Que ceux qui sortent avec des véhicules que ça soit à deux ou à quatre roues puissent avoir les pièces» a insisté le commissaire principal . Il n’a pas manqué d’inviter la population de Cotonou à dénoncer à la police «la présence de toute personne suspecte dans leur zone». Il a sollicité la coopération de la population «avec la police pour faciliter la destruction des ghettos qui sont dans leur zone».