En réponse à « l’activité croissante » des forces l’Otan à ses frontières, Moscou a annoncé mercredi son intention de renforcer ses forces armées pour d’éventuelles attaques. Cette annonce intervient au milieu de la tension qui ne cesse de croître en les Occidentaux et la Russie au sujet de l’Ukraine. « La situation militaire et politique difficile dans le monde et l’activité croissante des pays de l’Otan près des frontières russes imposent la nécessité de poursuivre le développement qualitatif des forces armées », a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

D’après le ministre, il s’agit notamment « d’accroître leur efficacité au combat, de maintenir l’état de préparation au combat des forces nucléaires et de renforcer le potentiel des forces de dissuasion non nucléaires ». Le ministre de la Défense a également rappelé la modernisation en cours de l’armée russe, dont l’arsenal est équipé en « armes de hautes précisions, en moyens de destruction efficaces, en armes et équipements modernes ».

« Personne n’a l’intention de tirer »

Pour éviter ce conflit qui place comme une épée de Damoclès, le chef de la délégation russe aux pourparlers de Vienne sur la sécurité et le contrôle des armements, Konstantin Gavrilov, a appelé mercredi à organiser des réunions avec l’armée américaine, celle des pays européens à différents niveaux pour définir les paramètres de prévention des incidents. « Personne n’a l’intention de tirer intentionnellement des missiles ou de larguer des bombes nucléaires, mais une défaillance technique peut survenir ou un facteur humain peut avoir son impact. Et puis, tout peut arriver », a déclaré l’émissaire russe sur Rossiya-24. Dans un récent article, citant des sources officielles américaines, Bloomberg a rapporté que la Russie a prévu un plan d’invasion de l’Ukraine en 2022. Une information démentie par le Kremlin.